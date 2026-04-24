Gabon: le maire de Libreville démissionne après des semaines de crise autour de sa gestion financière

Le maire de Libreville Pierre Matthieu Obame Etoughe a finalement démissionné jeudi 23 avril après une fronde menée par les élus locaux de son propre parti, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), fondé par l’actuel chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema. Accusé de gonfler les effectifs de la mairie et de gestion chaotique, Pierre Matthieu Obame Etoughe a jeté l’éponge. Un nouveau maire a été élu, Eugène Mba, qui a déjà occupé ces fonctions dans le passé.



C'est l'épilogue d’environ trois semaines de crise. Le 9 avril dernier, Pierre Matthieu Obame Etoughe, le maire sortant, convoque le conseil municipal pour adopter le budget annuel de Libreville. Son parti, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) fondé par l’actuel président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, détient une majorité absolue des élus.



Mais au moment du vote, le budget est rejeté par tous les élus UDB. La tension monte, l’UDB tente une médiation sans succès, les positions se radicalisent et les appels à la démission du maire fusent.



Quelques heures avant la tenue d’une nouvelle réunion du conseil municipal jeudi, le président Oligui Nguema convoque personnellement les élus du parti. Selon une source bien introduite, le chef de l'État a accepté le départ du maire de la capitale. C’est dans ces circonstances que Pierre Matthieu Obame Etoughe a démissionné au profit d’Eugène Mba.



Banquier chevronné, Eugène Mba retrouve un poste qu’il avait occupé durant cinq mois en 2021.