Lutte antidrogue : 108 kg de chanvre indien saisis entre Fatick et Kaolack

Dans le cadre de ses missions régaliennes de lutte contre le trafic de stupéfiants, l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS) a mené une série d’opérations d’envergure, aboutissant à d’importantes saisies de produits illicites.



Fatick : 89 kg de chanvre indien saisis



Selon la Police nationale, la Brigade Régionale de Stupéfiants (BRS) de Fatick, à travers l'Unité Littorale (UL) de Karang, a neutralisé un point de transit majeur à proximité du village de Keur Yoro Diop (Sokone).



Agissant sur la base de renseignements précis, les agents ont investi une zone forestière où trois convoyeurs (porteurs) s'apprêtaient à acheminer leur marchandise.



Face à la détermination des éléments de l'UL de Karang, les suspects ont pris la fuite en abandonnant trois (03) colis contenant au total 89 blocs d'un kilogramme.



La drogue est consignée au siège du service. La traque des fugitifs se poursuit.



Kaolack : un convoyeur interpellé avec 19 kg



Dans la région de Kaolack, la BRS a également mené une opération dans le département de Nioro du Rip. Un individu circulant à moto entre Karang et Dramé Escale a été intercepté dans la forêt de Keur Malick Fadi.



La fouille a permis de découvrir 19 kg de chanvre indien. Le motocycle a été saisi comme pièce à conviction.



Après notification de ses droits, le mis en cause a été placé en garde à vue. Les produits ont été placés sous scellés.

