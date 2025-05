Gabon : le président déchu Ali Bongo Ondimba et sa famille libérés et arrivés à Luanda

L'ex-président gabonais Ali Bongo Ondimba et sa famille ont été libérés et sont arrivés à Luanda, a annoncé, vendredi 16 mai, la présidence angolaise, publiant des photos sur les réseaux sociaux. La nouvelle intervient cinq jours après la sortie de prison de l’épouse d’Ali Bongo, Sylva, et son fils, Noureddin, selon des sources de RFI. La famille était détenue depuis le coup d’État mené par le général Brice Clotaire Oligui Nguema en 2023.



Cinq jours après la sortie de prison de l'ancienne première dame Sylvia Bongo et du fils d'Ali Bongo, Noureddin, Luanda a annoncé que le président déchu Ali Bongo Ondimba et sa famille a atterri en Angola. La mesure met ainsi fin à 19 mois de captivité à Libreville, après le coup d'État du général Brice Clotaire Oligui Nguema.



« À la suite des initiatives du président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, auprès du président Brice Oligui Nguema du Gabon, la famille Bongo a été libérée et vient d'arriver à Luanda », a indiqué la présidence sur les réseaux sociaux, images à l'appui.