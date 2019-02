Gackou sonne la mobilisation de ses troupes pour accueillir triomphalement Wade

« Le peuple sénégalais tout entier attend Abdoulaye Wade avec impatience et l’accueillera à la hauteur de l’homme d’Etat historique qu’il incarne pour le Sénégal, l’Afrique et l’humanité. », c’est ce que le leader du Grand Parti a écrit dans un communiqué parvenu à PressAfrik. Avant d’appeler tous ses militants et militantes à se mobiliser pour accueillir comme il se doit l’ancien Président sénégalais annoncé jeudi 7 février à Dakar par vol spécial.



« Face aux dangers et périls qui guettent la paix sociale et le devenir de la Nation, les patriotes et démocrates doivent, par une mobilisation sans faille, engager la bataille de la libération du peuple sous le joug des scories du régime du Président Macky SALL. (...) Ainsi, je lance un appel solennel aux militants et sympathisants du Grand Parti, aux Forces vives, aux jeunes, aux femmes, aux organisations socio-professionnelles et à toutes les composantes de notre vaillant peuple de se mobiliser pour réserver au Président WADE un accueil chaleureux et triomphal », peut-on lire dans le document signé le Président Malick Gackou qui a fini d’officialiser son soutien à Idrissa Seck.