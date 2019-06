Gambie: un ancien membre de la junte refuse de répondre à la justice

Devant la Commission vérité et réconciliation, Yankuba Touray est venu dire qu'il ne parlerait pas. L'ancien membre de la junte gambienne, accusé d'avoir participé à des exécutions sommaires, a fait preuve d'une grande désinvolture. « Je ne reconnais pas la légitimité de cette Commission alors même que je dispose d'une immunité constitutionnelle, a-t-il déclaré. Je ne continuerai pas plus loin ».



Arrestation en direct à la télévision



L'immunité constitutionnelle est contestée par la Commission. L'avocat général Essa Faal a dénoncé le comportement de Yankuba Touray. Il estime qu'on ne peut pas être intouchable quand on a commis des crimes contre l'humanité.



« Monsieur Touray n'a pas le droit de refuser de répondre aux questions de la Commission, a-t-il affirmé. Nous vivons un moment difficile. C'est la première fois que l'autorité de la Commission est à ce point contestée. La première fois qu'un témoin traite la Commission avec autant de mépris ».



Yankuba Touray a été immédiatement arrêté par la police, en direct à la télévision, pour avoir refusé de répondre aux questions de la Commission. Le procureur doit ensuite décider d'éventuelles poursuites.