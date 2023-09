Gamou 2023 : à la découverte des fondations Seydi Djamil Sy et du Port Autonome Dakar

Pour cette édition du Gamou 2023, la fondation Seydi Djamil Sy qui gère la restauration et la communication du Gamou (presse et autres) n'a pas lésiné sur les moyens. Comme chaque Mawlid, la fondation soutien au transport les pèlerins et distribue des denrées alimentaires.



De son côté, la Fondation du Port Autonome Dakar comme chaque année, conduite par l’Administrateur général Madame Marega auprès des familles religieuses de Médina Baye à Kaolack, de Tiénaba, de Ndiassane et de Tivaouane, compte accompagner les familles religieuses du Sénégal à l’occasion de la commémoration de la naissance du Prophète Mohamed (PSL) appelée Mawlid ou Gamou au Sénégal.





Moussa Ndongo, Youssou et Thiandoum

div id="taboola-below-article-thumbnails">