Gamou 2025 à Tivaouane : le général Jean Baptiste Tine salue l’héritage de Seydil Elhadj Malick Sy

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean Baptiste Tine, a conduit une forte délégation gouvernementale lors de la cérémonie officielle du Gamou, marquant la célébration de la naissance du Prophète Mohamed (PSL).



Dans son allocution, le général Tine a rendu hommage à Seydil Elhadj Malick Sy, rappelant son rôle majeur dans la diffusion de l’Islam et des enseignements du Prophète (PSL).



« Seydi Elhadj Malick a toujours œuvré pour le bien commun. Il a consacré une bonne partie de sa vie à faire rayonner l’Islam et les enseignements du prophète (PSL)et la célébration du Maouloud en est une parfaite illustration », a déclaré le ministre de l’intérieur et de la Sécurité publique.



Le ministre a également adressé un message de compassion aux populations affectées par les inondations, assurant que le gouvernement reste mobilisé pour leur apporter des solutions durables. Enfin, il a sollicité les prières des guides religieux pour accompagner le président de la République, le Premier ministre et l’ensemble du gouvernement dans leurs missions, tout en formulant des vœux pour un hivernage clément, la paix au Sénégal et dans la sous-région.



