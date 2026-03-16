RDC : 13 combattants wazalendo tués lors d’affrontements nocturnes à Goma

Treize combattants des milices pro-gouvernementales dites « wazalendo » ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi lors d’affrontements avec les rebelles de l’AFC/M23 dans l’ouest de la ville de Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo, ont indiqué lundi des responsables de la rebellion.



Selon ces responsables, trois autres miliciens ont été capturés après une attaque menée par des combattants venus du parc des Virunga.



La rebellion affirme que ces miliciens avaient pénétré dans la ville pour piller des biens appartenant aux habitants, notamment des vivres.



Des habitants de quartiers situés à l’ouest de Goma, dont Mugunga, ont raconté avoir vécu une nuit de forte tension marquée par des échanges de tirs nourris impliquant des armes lourdes.



« Les combats étaient intenses et ont provoqué une grande panique parmi les habitants », a indiqué à Anadolu un acteur de la société civile locale, expliquant que les affrontements ont éclaté après l’intervention d’éléments de l’AFC/M23 en patrouille dans la zone où des miliciens auraient tenté de cambrioler des boutiques.



La situation sécuritaire demeure fragile dans la ville de Goma et ses environs, sous contrôle de la rébellion depuis plus d’un an.



Ces nouveaux affrontements interviennent dans un climat déjà tendu après des tirs de drones ayant visé la ville la semaine dernière.



Une frappe ayant touché une résidence d’humanitaires a fait trois morts, dont une employée française de l’Unicef.



Le gouvernement congolais et l’AFC/M23 se rejettent la responsabilité de cette attaque. En France, le parquet national antiterroriste a annoncé l’ouverture d’une enquête sur la mort de la ressortissante française tandis qu’à Kinshasa les autorités ont également annoncé une enquête sans préciser comme elle doit avoir lieu dans une zone contrôlée par les rebelles.