Commerce extérieur : la facture des importations chute de 275 milliards FCFA en un an

Le Sénégal affiche une réduction drastique de ses flux commerciaux entrants au démarrage de l'année 2026. Les importations se sont établies à 524,8 milliards de FCFA en janvier2026, marquant un recul spectaculaire de 34,4 % par rapport à la même période en 2025. Cette baisse, qui représente une économie de devises considérable par rapport à l'année précédente, se confirme également sur le court terme avec une diminution de 3,7 % par rapport au mois de décembre 2025, où les achats plafonnaient à 544,8 milliards de FCFA, selon le rapport de l'ANSD publié le 13 mars dernier.
Cette tendance baissière est alimentée par une réduction notable des acquisitions de biens d'équipement et de matières premières alimentaires. Les achats de métaux communs ont fondu pour s'établir à 28,1 milliards de FCFA contre 45,0 milliards le mois précédent, tandis que les commandes de machines et appareils divers sont passées de 47,3 milliards à 33,3 milliards de FCFA. Sur le front alimentaire, les importations de froment et méteil ont également fléchi, atteignant 11,4 milliards de FCFA en janvier contre 17,6 milliards lors du dernier pointage de décembre.
L'analyse détaillée des flux révèle toutefois que la facture énergétique reste le principal pôle de dépense, limitant ainsi une baisse plus profonde des importations globales. Le pays a dû injecter 133,0 milliards de FCFA dans les produits pétroliers raffinés, contre 105,6 milliards le mois précédent, alors que les achats d'huile brute de pétrole ont bondi de zéro à 39,0 milliards de FCFA en l'espace de trente jours. Le secteur des transports participe aussi à ce maintien des flux avec une hausse des acquisitions de véhicules terrestres qui s'élèvent désormais à 15,4 milliards de FCFA.
Cette tendance baissière est alimentée par une réduction notable des acquisitions de biens d'équipement et de matières premières alimentaires. Les achats de métaux communs ont fondu pour s'établir à 28,1 milliards de FCFA contre 45,0 milliards le mois précédent, tandis que les commandes de machines et appareils divers sont passées de 47,3 milliards à 33,3 milliards de FCFA. Sur le front alimentaire, les importations de froment et méteil ont également fléchi, atteignant 11,4 milliards de FCFA en janvier contre 17,6 milliards lors du dernier pointage de décembre.
L'analyse détaillée des flux révèle toutefois que la facture énergétique reste le principal pôle de dépense, limitant ainsi une baisse plus profonde des importations globales. Le pays a dû injecter 133,0 milliards de FCFA dans les produits pétroliers raffinés, contre 105,6 milliards le mois précédent, alors que les achats d'huile brute de pétrole ont bondi de zéro à 39,0 milliards de FCFA en l'espace de trente jours. Le secteur des transports participe aussi à ce maintien des flux avec une hausse des acquisitions de véhicules terrestres qui s'élèvent désormais à 15,4 milliards de FCFA.
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