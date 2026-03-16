Trafic de drogue à Joal : la gendarmerie saisit 510 kg de chanvre indien, les suspects en fuite

Suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un probable débarquement d’une importante quantité de chanvre indien dans la localité de Joal, en provenance de la Casamance, la Brigade de Recherches de Mbour, appuyée par la Brigade Territoriale de Joal, a mené une opération, le 15 mars 2026, ayant abouti à la saisie de cinq cent dix (510) kg de chanvre indien.



Selon la Gendarmerie nationale, c'est au cours de la nuit, vers 01 heure du matin que les gendarmes ont surpris, en flagrant délit, les individus qui débarquaient, à bord d'une pirogue, dix-sept (17) colis de chanvre indien d'un poids total de cinq cent-dix (510) kilogrammes. La drogue était ensuite chargée simultanément dans deux (02) charrettes mobilisées à cet effet pour la distribution.



Face à l’intervention des éléments, les mis en cause ont abandonné les colis sur place avant de se fondre dans la nature.



Les individus identifiés sont actuellement en fuite et font l’objet de recherches actives.



Le bilan de l’opération fait état de la saisie de dix-sept colis de chanvre indien de 30 kilogrammes chacun, soit un total de 510 kilogrammes. Les gendarmes ont également saisi une pirogue, deux moteurs hors-bord de marque Yamaha (un de 40 chevaux et un de 15 chevaux), un cheval de robe blanche, deux charrettes ainsi qu’un téléphone portable simple de marque Tecno.



Une enquête a été ouverte afin d’identifier et d’interpeller les individus impliqués dans ce trafic.

