Solidarité nationale : La SNR débloque 1,8 million FCFA pour les familles des supporters détenus au Maroc

La Société nationale de recouvrement (SNR) rejoint l'élan de solidarité en faveur des 18 supporters sénégalais emprisonnés au Maroc. L'institution a annoncé, ce lundi 16 mars 2026, l'octroi d'une enveloppe globale de 1,8 million de francs CFA, destinée à soutenir les familles des détenus. Chaque foyer recevra une aide financière de 100 000 francs CFA, un geste qui vise à apporter un soulagement immédiat aux proches confrontés à l'absence de leurs parents.



Le directeur général de la SNR, Me Babacar Ndiaye, a précisé que cette initiative s'inscrit directement dans la dynamique impulsée par les autorités publiques. Pour l'institution, il s'agit de répondre concrètement à l'appel à la mobilisation lancé par le gouvernement. « Ce geste traduit la volonté de la SNR de se tenir aux côtés des citoyens sénégalais dans les moments difficiles », a souligné Me Ndiaye, rappelant l'importance de la cohésion nationale lorsque des compatriotes sont éprouvés à l'étranger.



Cette contribution financière de la SNR vient s'ajouter aux autres initiatives privées et publiques qui se multiplient sur le territoire national. Alors que les familles attendent une issue diplomatique ou judiciaire au Royaume chérifien, ce soutien permet de maintenir un filet de sécurité sociale pour les foyers touchés, illustrant une gestion de crise fondée sur la solidarité entre l'État, ses démembrements et les populations.