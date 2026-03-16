JOJ 2026 : Abass Fall assure que Dakar sera prête pour accueillir l’événement

Le maire de Dakar, Abass Fall, a assuré que la capitale sénégalaise sera prête à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026. Selon lui, cet événement mondial laissera à la ville « un héritage durable », tant en termes d’infrastructures que de visibilité.



« Monsieur le président du COJOJ, vous pouvez ainsi, à ce stade, rassurer les partenaires des Jeux tels que le Comité international olympique (CIO), la communauté internationale, le continent africain. La ville de Dakar sera prête », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par l’Agence de presse sénégalaise (APS).



‎Le maire de la Ville de Dakar, Abass Fall, et le président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ), Mamadou Diagne Ndiaye ont signé le même jour une convention de partenariat au nom des deux entités qu’ils représentent.



‎‎La capitale sénégalaise compte parmi les trois communes sénégalaises devant accueillir les JOJ.



Le programme des JOJ 2026 prévoit des activités sportives et culturelles au Stade Iba Mar Diop, à la Piscine Olympique et à la Place de la Nation.



‎Abass Fall a salué l’appui financier que le chef de l’Etat et le gouvernement ont accordé à la Ville de Dakar, en vue de lui permettre d’exécuter convenablement ses activités préparatoires aux JOJ.



Selon l’édile, “la place stratégique et le rôle essentiel attendu de la Ville de Dakar [dans l’organisation des JOJ 2026] sont assez symboliques et très déterminants pour la réussite de cet important événement de dimension internationale”.







Les prochains Jeux olympiques de la jeunesse se tiennent au Sénégal, une première sur le continent africain, du 31 octobre au 13 novembre 2026.



‎‎Cette quatrième édition va se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio, à travers le slogan “L’Afrique accueille, Dakar célèbre”.



‎‎Les organisateurs tablent sur la participation d’environ 2 700 athlètes représentant une vingtaine de disciplines sportives, de l’athlétisme à l’escrime, en passant par la natation, le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley et le rugby à 7.‎



‎De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le wushu sont également au programme des JOJ Dakar 2026.

