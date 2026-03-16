Commerce extérieur : les exportations du Sénégal chutent de 50 % au mois de janvier 2026

Le commerce extérieur sénégalais amorce l’année 2026 sur une note contrastée avec une baisse spectaculaire de ses ventes à l’international par rapport au mois précédent. Selon les dernières données économiques de l'ANSD, les exportations se sont établies à 412,6 milliards de FCFA en janvier 2026, marquant un recul de moitié par rapport aux 825,3 milliards de FCFA enregistrés en décembre. Bien que ce repli mensuel soit massif, une comparaison annuelle révèle une dynamique de fond plus positive, puisque les expéditions progressent de 7,8 % par rapport au mois de janvier 2025.
Cette régression brutale du volume financier des exportations s'explique par un ralentissement marqué dans plusieurs secteurs stratégiques de l'économie extractive et énergétique. Le secteur aurifère est le plus durement touché, avec des ventes d’or non monétaire qui sont passées de 206,8 milliards de FCFA en décembre à seulement 70,2 milliards de FCFA en janvier. Parallèlement, le segment des hydrocarbures a également pesé sur la balance, avec un repli des produits pétroliers raffinés qui s'établissent à 65,6 milliards de FCFA contre 90,4 milliards le mois précédent, ainsi qu'une baisse des gaz liquéfiés naturels plafonnant à 14,6 milliards de FCFA.
Toutefois, certains piliers de l'économie ont permis d'amortir ce choc en maintenant une trajectoire ascendante. Les expéditions d’huile brute de pétrole ont notamment affiché une belle résilience avec une valeur de 135,0 milliards de FCFA contre 106,3 milliards le mois précédent. Le secteur agroalimentaire et horticole a également apporté une contribution notable à l'atténuation de cette crise mensuelle. On note ainsi une percée fulgurante des préparations pour soupes, potages et bouillons qui ont généré 9,3 milliards de FCFA alors qu'elles étaient inexistantes le mois précédent, tandis que les légumes frais ont vu leurs exportations plus que doubler pour atteindre 7,0 milliards de FCFA.
Cette régression brutale du volume financier des exportations s'explique par un ralentissement marqué dans plusieurs secteurs stratégiques de l'économie extractive et énergétique. Le secteur aurifère est le plus durement touché, avec des ventes d’or non monétaire qui sont passées de 206,8 milliards de FCFA en décembre à seulement 70,2 milliards de FCFA en janvier. Parallèlement, le segment des hydrocarbures a également pesé sur la balance, avec un repli des produits pétroliers raffinés qui s'établissent à 65,6 milliards de FCFA contre 90,4 milliards le mois précédent, ainsi qu'une baisse des gaz liquéfiés naturels plafonnant à 14,6 milliards de FCFA.
Toutefois, certains piliers de l'économie ont permis d'amortir ce choc en maintenant une trajectoire ascendante. Les expéditions d’huile brute de pétrole ont notamment affiché une belle résilience avec une valeur de 135,0 milliards de FCFA contre 106,3 milliards le mois précédent. Le secteur agroalimentaire et horticole a également apporté une contribution notable à l'atténuation de cette crise mensuelle. On note ainsi une percée fulgurante des préparations pour soupes, potages et bouillons qui ont généré 9,3 milliards de FCFA alors qu'elles étaient inexistantes le mois précédent, tandis que les légumes frais ont vu leurs exportations plus que doubler pour atteindre 7,0 milliards de FCFA.
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