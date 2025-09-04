Gamou 2025 : le Khalife général des Tidjanes alerte sur le déclin moral et exprime sa solidarité au peuple palestinien

Le Gamou 2025 célébré ce jeudi 4 septembre à Tivaouane a été l’occasion pour Cheikh Abûbakr Mouhamadou Mansour Sy Malick, Khalife général des Tidjanes, d’alerter sur « l’effondrement moral et le déclin spirituel », citant la fornication, la consommation de drogues, les jeux du hasard et les paris parmi les fléaux qui minent la société. « Ce sont des fléaux que chaque musulman, et singulièrement les autorités étatiques et religieuses, doivent combattre », a-t-il déclaré.



Le guide religieux qui a déploré ces comportements a insisté sur la nécessité d’une formation islamique « globale, équilibrée et positive, fondée sur la morale et la préservation de la dignité humaine ». Le Khalife a rappelé que « l’éducation incombe en premier lieu aux parents, qui doivent veiller à l’éducation de leurs enfants dans la religion de l’Islam ».





Il a condamné les insultes, calomnies et accusations mensongères diffusées sur les réseaux sociaux, qu’il juge contraires aux enseignements du Prophète. Le Khalife a également mis en avant l’égalité et la justice, rappelant que « Dieu a aboli l’orgueil de la Jâhiliyyah » et que « seule la piété distingue les hommes. » Il a demandé à ce que « la justice soit au centre des décisions afin de préserver l’équilibre social. »





Concernant l’emploi des jeunes, il a salué les initiatives en cours et formulé des prières pour leur succès. « Nous prions le Seigneur de faciliter la tâche au nouveau gouvernement, afin qu’il offre du travail aux jeunes pour qu’ils puissent rester dans leur pays d’origine et gagner leur vie dans des conditions sûres et stables », a-t-il indiqué. Sur le plan international, Cheikh Abûbakr Mouhamadou Mansour Sy Malick a exprimé sa solidarité au peuple palestinien, dénonçant « les attaques brutales de l’État sioniste » et « l’indifférence totale des nations puissantes de ce monde ».



Pour finir, le Khalife a remercié le roi Mohammed VI du Maroc pour sa fidélité à la célébration de Tivaouane, ainsi que le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, et son gouvernement. Il a conclu en priant pour « la réussite et la stabilité du pays ».