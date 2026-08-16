Énergie : Dr Samba Faye pointe l'absence de stratégie face aux chocs pétroliers mondiaux

L'économiste Dr Samba Faye a remis en cause la capacité du système économique national à absorber les chocs externes. Selon lui, les crises géopolitiques au Moyen-Orient étaient prévisibles et auraient dû faire l'objet de mécanismes d'anticipation, à l'instar des péréquations appliquées par le passé. L'intervenant souligne que l'économie nationale a été fragilisée par la gestion de la dette publique, réduisant sa marge de manœuvre.



« Lorsque vous avez une économie qui n'est plus capable d'absorber les chocs et qu'il n'y a rien qui est mis en place, évidemment le citoyen est laissé à lui-même », a déploré le membre de la République des Valeurs sur la RFM.



L'économiste a également interrogé l'absence de feuille de route claire concernant le statut de pays producteur de pétrole et le rôle de la Société africaine de raffinage (SAR). « On n'est pas capable de dire c'est quoi la vision du ministère de l'Énergie », a soutenu le Dr Samba Faye, ce dimanche.

