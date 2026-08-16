Social : le Dr Samba Faye prévient contre les risques d'embrasement face à la précarité des ménages

L'économiste, Samba Faye a alerté sur les conséquences sociales de la dégradation du pouvoir d'achat suite aux répercussions de l'inflation sur le quotidien des populations.



L’Economiste estime que la combinaison des difficultés financières, de la baisse de l'activité économique et du retour des délestages électriques accentue les tensions au sein des foyers. « Le corollaire d'une crise économique, c'est la crise sociale », a affirmé le Dr Samba Faye sur les antennes de la RFM, soulignant que de nombreuses familles peinent à assurer leurs besoins vitaux.



Pour lui, le décalage entre les priorités de la classe politique et les urgences quotidiennes des citoyens alimente un sentiment d'abandon. Le membre de la République des Valeurs appelle à un changement de discours et à une valorisation du travail pour prévenir d'éventuels troubles sociaux.