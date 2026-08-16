Économie : le Dr Samba Faye dénonce l’échec du gouvernement face à la hausse du carburant et des prix

Intervenant aux côtés de l'analyste et porte-parole du MPCL, Mango, l'économiste et membre de la République des Valeurs, Dr Samba Faye, s'est exprimé sur la flambée des prix des denrées alimentaires et la hausse des carburants.



Pour le Dr Samba Faye, la situation économique actuelle constitue « un échec de ce gouvernement ». L'analyste critique la gestion des autorités face à la hausse des coûts de la vie et aux perturbations des marchés internationaux. « Le Sénégal a un problème structurel et face à ce problème structurel, essayer d'injecter des solutions ponctuelles n'y fera rien du tout », a affirmé le Dr Samba Faye sur la RFM. L'économiste préconise une révision complète de la chaîne de valeur et de la formation des prix.



L'intervenant regrette que l'action publique privilégie les débats politiques au détriment des réformes de fond. « Ce qui occupe l'actualité depuis 2024 jusqu'à maintenant, c'est des questions politiciennes. Il n'y a rien de structurel et rien d'économique qui a été mis en œuvre », a déclaré le Dr Samba Faye.