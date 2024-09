Gamou Médina Baye à Kaolack : Cheikh T Dièye donne des mesure ferme pour que l'eau coule de source

Le ministre de l'Assainissement et de l'hydraulique docteur Cheikh Tidiane Dièye a effectué une visite à Médina Baye à Kaolack. La visite entre dans le cadre des préparatifs de la célébration de la naissance du Prophète Mouhamed (PSL), dans la nuit du 15 septembre. Pendant cet évènement religieux de portée internationale Médina Baye accueille des hôtes venant de toute l'Afrique et d'ailleurs.



Et chaque année pendant ces évènements de forte affluence, l'eau source de vie devient une denrée rare causant de graves désagréments aux pèlerins. Docteur Cheikh Tidiane Dièye, en sa qualité de ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique, a tenu à rassurer les autorités religieuses de Médina Baye. "Dans les trois prochains jours au plus tard, ce forage sera devenu opérationnel. Pour que lors du Gamou, personne ait de problèmes en matière de distribution d'eau", a rassuré le ministre Cheikh Tidiane Dièye.



Tout en ajoutant : " nous avons aussi mis en circulation un certain nombre de camions citernes dans la ville pour que l'eau soit distribuée dans les différentes familles. Il y aura aussi des points d'eau qui seront ouverts dans les différents quartiers. Tous les sites qui vont accueillir des personnes seront servies".



Par ailleurs, Docteur Dièye a réitéré le souhait du gouvernement de réaliser ce qu'il nomme les grands projets de transfert d'eau ou les autoroutes de l'eau. Ce projet, confie-t-il est d'une haute priorité pour le gouvernement. "D'ailleurs, de là où il est en Chine, en ce moment, le Président est en train d'avoir des échanges de hauts niveaux avec son homologue chinois pour que ce pays et tous les autres partenaires au développement viennent nous aider à mettre en place ces projets structurants qui régleront définitivement, au moins sur une cinquantaine d'années la question de l'accès à l'eau potable dans l'agglomération dakaroise. Qui s'appelle maintenant DMT (Dakar-Mbour -Thiès).

Ce projet concerne aussi la ville de Touba et toutes les autres villes du pays" a déclaré le ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique.