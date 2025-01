Gamou Taïba Niassene 2025 : la délégation gouvernementale appelle à la formalisation du secteur des motos-taxis

Taïba Niassene, un haut lieu du soufisme au Sénégal, a accueilli, ce samedi 18 janvier des milliers de fidèles pour célébrer son Gamou annuel. En cette occasion, une délégation gouvernementale conduite par Ibrahima Thiam, Secrétaire d'État au développement des PME-PMI, a pris part à l'événement au nom du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, et de son Premier ministre, Ousmane Sonko. La délégation gouvernementale, en plus d'Ibrahima Thiam, était composée de nombreuses personnalités politiques et administratives, telles que le gouverneur de Kaolack, Mouhamadou Moctar Watt, député Rokhaya Ndiaye, Vice-présidente de l’Assemblée nationale, ainsi que le directeur général du CICES, Justin Corréa, et le maire de Passy, Cheikh Ibrahima Niass dit Baye Niass.



Prenant la parole lors de cette cérémonie, monsieur Ibrahima Thiam a transmis les salutations des plus hautes autorités. Dans son discours, il a exprimé un message de paix et de gratitude envers le Khalife de Médina Baye, Cheikh Mouhamed Mahy Ibrahima Niass, pour son travail exemplaire en Afrique et à travers le monde.

Au cours de son intervention, le Secrétaire d'État a profité de l'occasion pour lancer un appel pressant à la formalisation du secteur des moto-taxis, communément appelés « Jakarta ». Ce secteur, qui occupe une place prépondérante dans le transport urbain au Sénégal, représente également un défi en termes de réglementation et de sécurité. En évoquant ce sujet au cœur de la cérémonie religieuse, monsieur Thiam a souligné la volonté du gouvernement de travailler en étroite collaboration avec les leaders religieux pour mener à bien cette réforme sociale.



"Je suis venu sur instruction du président de la République, de son Premier ministre et du ministre de l'Intérieur Jean Baptiste Tine, pour représenter l'ensemble des membres du gouvernement à cet événement religieux d'une dimension internationale. Nous sommes venus pour effectuer notre Ziara mais également solliciter des prières", a-t-il déclaré.



En réponse aux propos du Secrétaire d'État, le Khalife Cheikh Mouhamed Mahy Ibrahima Niass a réitéré son engagement à soutenir le gouvernement dans la réalisation de ses objectifs de développement. Le Khalife a également insisté sur la nécessité de se rappeler des qualités humaines de Cheikh Ibrahima Niass, une figure de grande stature intellectuelle et spirituelle, reconnue et respectée bien au-delà des frontières sénégalaises.



Pour clore cette belle cérémonie, le Khalife a formulé des prières pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Ce, dans l’espoir que les efforts collectifs du gouvernement, en partenariat avec les leaders religieux, contribueront à bâtir une nation plus forte et plus unie.