Foot : Le Wydad rêve du Barça avant le Mondial des clubs

Un choc de prestige se prépare dans les coulisses : le Wydad de Casablanca pourrait affronter le FC Barcelone dans un match amical de gala. C'est ce que révèle Le 360 Sport, qui indique que le président du club marocain, Hicham Ait Menna, souhaite organiser cette rencontre exceptionnelle.



Pour concrétiser ce rêve, le patron du WAC aurait fait appel à une légende du football africain et ancien Blaugrana : Samuel Eto'o, dont les relations avec le club catalan pourraient faciliter l'organisation du match.



Ce rendez-vous de prestige s'inscrirait dans la préparation du Wydad à la Coupe du monde des clubs 2025, prévue aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet. Logé dans le groupe G, le club casablancais aura fort face à Manchester City, Al Ain et la Juventus. Une préparation solide, face à un cador européen comme le Barça, serait un atout de taille pour espérer briller dans cette compétition relevée.



En attendant une éventuelle officialisation, le public marocain rêve déjà d'un Wydad-Barça qui marquerait les esprits et confirmerait les ambitions internationales du club rouge et blanc.