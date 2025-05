D1 Féminine (J19) : Les Aigles touchent le ciel, AFA flirte avec la chute

La 19e journée du championnat féminin de D1 s'est clôturée hier, dimanche, avec un "Clasico" décisif : les Aigles de la Médina ont arraché une victoire précieuse (3-2) face au Jappo Olympique de Guédiawaye (ex-Sirènes). Un succès qui les rapproche un peu plus du sacre tant attendu, même s'il leur faudra encore patienter.



La veille, l'AS Bambey avait mis la pression en battant l'AFA de Grand-Yoff (1-0), repoussant l'échéance du titre. Mais les Médinoises gardent la main : une victoire le weekend prochain contre l'USPA scellerait leur couronnement, maintenant un écart de 7 sur les Diourbeloises, avec seulement deux journées restantes.



Dans la course au maintien, le suspense reste entier



Le Kumaré FC a fait une belle opération dans le Sud en s'imposant 3-2 face au Casa-Sports, conservant ses 4 points d'avance sur l'AFA, premier relégable. Les Amazones de Grand-Yoff, elles, se donnent de l'air en s'offrant une victoire solide (1-0) contre un Dakar Sacré-Cœur toujours aussi imprévisible.



En bas de tableau, les Dorades de Mbour, lanterne rouge, ont retrouvé un peu d'oxygène avec un succès précieux (1-0) face à une USPA démobilisée, qui aligne les revers malgré un maintien déjà assuré (20 points). À trois journées de la fin, AFA et Dorades sont à égalité avec 10 points - encore 9 points à redistribuer, mais l'étau se resserre.



Les Aigles volent vers le titre, pendant qu'en bas, le vent de la relégation souffle fort.