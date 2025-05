Lutte contre les violences et le harcèlement au travail : les femmes de l’UNSAS plaident pour la ratification de la convention 190 de l’OIT

Réunies à Kolda les 11 et 12 mai, les femmes syndicalistes de l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) ont réaffirmé avec force leur engagement pour la lutte contre les violences et le harcèlement en milieu professionnel. À l’occasion de l’installation du comité régional des femmes de l’UNSAS, elles ont renouvelé leur appel pressant à l’État du Sénégal pour la ratification de la convention 190 de l’Organisation internationale du travail (OIT).



Cette convention, adoptée en 2019, est la première norme internationale visant à éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Pour les femmes de l’UNSAS, sa ratification par le Sénégal constituerait un pas décisif vers un environnement professionnel plus sûr, plus équitable et respectueux des droits humains.



L’activité organisée à Kolda s’est articulée autour d’un important volet de renforcement de capacités, placé sous le thème : « Leadership et autonomisation des femmes travailleuses ». Durant deux jours, les participantes ont été formées et sensibilisées non seulement à la lutte contre les violences faites aux femmes et à l’importance de la convention 190, mais aussi à d’autres enjeux majeurs comme la protection sociale, la promotion d’un travail décent pour les femmes et la santé et sécurité au travail.



Pour Madame Nafissa Samb, présidente nationale du comité des femmes de l’UNSAS, « ces sessions de formation sont essentielles pour permettre aux femmes travailleuses de mieux connaître leurs droits, de se protéger, mais aussi de s’affirmer en tant que leaders dans leurs milieux professionnels ».



Elle a salué la forte mobilisation des femmes de Kolda et leur détermination à faire entendre leur voix dans le débat national sur les droits des travailleuses.



Par ce plaidoyer, l’UNSAS espère accélérer la prise de conscience des autorités étatiques et obtenir enfin l’adhésion du Sénégal à cette convention historique, au bénéfice de milliers de travailleuses confrontées quotidiennement à des formes multiples de violences et de discriminations.