Fadel Barro et « Jammi Gox Yi » prendront part au dialogue national du 28 mai

Fadel Barro a annoncé que son mouvement « Jammi Gox Yi » participera au dialogue national convoqué par le Président Bassirou Diomaye Faye, prévu le 28 mai. Une occasion pour Fadel Barro de faire entendre les aspirations de son mouvement sur les grands défis du moment.



« Nous sommes invités à ce dialogue et nous irons avec nos préoccupations, nos revendications, notre souhait et notre vision du chemin que le Sénégal devrait emprunter sur le plan politique », a déclaré l’ancien coordonnateur de Y’en a marre sur la RFM.



Il a également souligné l’urgence de la situation : « Le pays traverse des moments extrêmement difficiles. Nous avons élu un président jeune, et dans le contexte actuel, les problèmes sont nombreux : justice, situation sociale, économique... La jeunesse sénégalaise est en perte de repères, contrainte de braver la mer et le désert pour rejoindre l’Occident ».



Pour lui, l’appel au dialogue doit être saisi : « Du moment où le président a tendu la main, allons-y et parlons franchement des vrais problèmes ».