Gamou de Médina Baye : une journée de soutien à la cause palestinienne sera organisée à la veille du Mawlid

Une journée de solidarité avec le peuple palestinien, sera tenue cette année à la veille du Gamou marquant la commémoration de la naissance du Prophète Mohamed (P.S.L) de Médina Baye, a indiqué le comité d’organisation de cette manifestation religieuse.



"Cette année, nous allons organiser une journée de solidarité avec le peuple palestinien. Ce sera la veille du Gamou, en présence de l’ambassade de la Palestine, et plusieurs délégations étrangères, pour leur montrer notre soutien", a fait savoir Baye Mamoune Niass, lors de la réunion nationale consacrée aux préparatifs du Gamou.



S’adressant au ministre de l’Intérieur, Jean Baptiste Tine, qui présidait la réunion, le guide religieux s’est félicité de la sortie du Premier ministre, Ousmane Sonko qui promet un renforcement du soutien sénégalais à la cause palestinienne.

Le chef du gouvernement qui prenait part à une manifestation de soutien au peuple palestinien a demandé à "toute la communauté musulmane de créer un bloc pour défendre la Palestine".



"Cette prise de position témoigne du courage, de l’amour et de l’engagement que le Premier ministre a envers ce peuple opprimé et les causes justes", a ainsi soutenu Baye Mamoune Niass.



Prenant la parole, le porte-parole du Khalife et Imam de la Grande mosquée de Médina Baye, Serigne Mahi Cissé a salué "la présence sans faille" des autorités gouvernementales auprès du comité d’organisation.



Pour cette présente édition du Gamou, il a demandé aux autorités d’accorder une attention particulière à l’eau et à l’assainissement en cette période d’hivernage.



Selon le ministre de l’Intérieur, Jean Baptiste Tine, "toutes les dispositions sont déjà prises", relevant à ce niveau que le gouverneur de la région et le directeur de l’administration territoriale vont assurer le suivi au quotidien des mesures prises, apprend-t-on de l’Agence de Presse Sénégalaise(APS).