Gamou de Tivaouane 2024 : près de 3000 gendarmes et d'imports matériels mobilisés

Le Gamou de Tivaouane 2024 sera célébré ce dimanche 15 septembre, à Tivaouane (dans la région de Thiès). A cette occasion qui va rassembler des milliers de fidèles, le Général Martin Faye de la gendarmerie nationale a déployé d’importants moyens humains et matériels pour garantir non seulement la sécurité des fidèles et de leurs biens mais également assurer un bon déroulement de l’évènement religieux. Ainsi au total, "un effectif de deux mille six cent vingt-trois (2623) gendarmes est mobilisé avec deux cent quatre-vingt-dix-neuf (299) moyens roulants dont cent vingt-neuf (129) motos et cent soixante-dix (170) véhicules, deux (02) ambulances médicalisées, plusieurs engins de levage et treize (13) drones", peut-on lire dans un communiqué.



Des mesures clés ont été prises cette année. Il s’agit du renforcement de la sécurité « au niveau des axes routiers et ferroviaires, avec des équipes dédiées au contrôle et à la surveillance des moyens transportant les fidèles. De plus, la légion de gendarmerie aérienne joue un rôle crucial dans cette opération, en effectuant des survols réguliers pour surveiller et coordonner les actions au sol », informe la note.



Dans la même dynamique, les autres légions de gendarmerie sont également engagées dans leurs circonscriptions respectives pour garantir la viabilité et la sécurité des voies de communication.



Ainsi pour s'assurer de l'efficience du dispositif mis en place, « le Général de division, Haut- commandant de la Gendarmerie nationale s'est rendu sur le terrain dans la journée du 11 septembre 2024. A cette occasion, il a suivi la présentation du chef des opérations en l'occurrence le lieutenant-colonel Arona SARR, commandant la légion de gendarmerie de Thiès et a apporté ses observations et instructions à cet effet », renseigne la même source.



Au terme de son inspection, conclut la note, « le Général Martin FAYE accompagné de son état-major, s'est rendu au domicile du Khalife Général des tidianes pour une visite de courtoisie. Le haut commandant en a profité pour recueillir des prières pour le bon déroulement du Gamou édition 2024 ».