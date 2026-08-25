Gamou 2026 : le Khalife général de Saré Mamady appelle les Sénégalais à la paix et au travail

À l’occasion de la célébration du Gamou, commémorant la naissance du prophète Mohamed (PSL), le Khalife général de Saré Mamady, dans le département de Kolda, a formulé des prières pour un Sénégal apaisé. Depuis Médine, en Arabie saoudite, où il séjourne actuellement, Chérif Alhaïba Aïdara a notamment appelé les dirigeants à la sérénité et la jeunesse à cultiver la paix et la tolérance.



« Pour le Sénégal, mon cher pays, je souhaite que nos dirigeants soient sereins et que les populations, surtout la jeunesse, cultivent la paix et la tolérance », a déclaré le guide religieux, joint par téléphone.



Dans son message, le Khalife général de Saré Mamady a également invité les Sénégalais à se tourner davantage vers le travail afin de faire face aux nombreux défis auxquels le pays est confronté.



« Les Sénégalais doivent se mettre au travail afin de relever l’ensemble des défis complexes qui sont devant nous », a-t-il exhorté.



Abordant le contexte international marqué, selon lui, par de nombreuses incertitudes, Chérif Alhaïba Aïdara a insisté sur la nécessité, pour les dirigeants sénégalais, de mieux comprendre les enjeux géopolitiques mondiaux.



« Nos dirigeants doivent comprendre et maîtriser la géopolitique mondiale dans un monde en pleine crise multiforme. Tout ce qui nous entoure est presque fragile », a-t-il ajouté.



Pour l’autorité religieuse, le retour aux valeurs qui fondent la société sénégalaise demeure également essentiel pour préserver la cohésion nationale. Il a ainsi invité ses compatriotes à renouer avec le respect et la tolérance.



« Nous devons retourner à nos valeurs de respect, de soutoura, de tolérance, de téranga et de diom. Les Sénégalais ne doivent pas vivre dans la haine et la violence », a conclu le Khalife général de Saré Mamady.