Kédougou : plus de 3 tonnes de produits impropres à la consommation incinérées

Une opération régionale d’incinération de produits impropres à la consommation a été organisée, lundi 24 août 2026, à Kédougou, à l’initiative du gouverneur de la région.



La Brigade régionale d’hygiène (BRH) de Kédougou a pris part à cette opération, aux côtés des services des douanes, de la police, de la gendarmerie et de la justice. Des produits alimentaires, pharmaceutiques ainsi que des stupéfiants et du chanvre indien issus de différentes saisies ont été détruits.



L’opération s’est déroulée à partir de 10 heures à la décharge de Kénioto Peulh, en présence du gouverneur, du préfet et du procureur, ainsi que des forces de défense et de sécurité et des services d’urgence et d’aménagement.



Au total, la Sous-brigade d’hygiène (SBH) a procédé à la destruction de 3,147 tonnes de produits impropres à la consommation, d’une valeur estimée à 3,513 millions de francs CFA. Des produits pharmaceutiques périmés, évalués à 5 millions de francs CFA, ont également été détruits dans le cadre du partenariat entre le Service national d’hygiène (SNH) et les pharmacies.



La cérémonie s’est déroulée en présence notamment des sapeurs-pompiers, des services des Eaux et Forêts, de la 34ᵉ batterie d’infanterie et des unités spécialisées dans la lutte contre les stupéfiants.



À l’issue de l’opération, le gouverneur de Kédougou a salué le bon déroulement de l’incinération et le travail des forces de défense et de sécurité. Il a également insisté sur les dangers liés à l’utilisation et à la consommation de ces produits, tout en formulant des recommandations à l’endroit des populations.



Le chef de la Sous-brigade d’hygiène de Kédougou a, lui aussi, rappelé les risques sanitaires liés à la consommation de produits impropres, appelant les commerçants et les populations à davantage de vigilance.