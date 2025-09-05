Gamou de Tivaouane : le ministre de l’Intérieur appelle au renforcement de la cohésion nationale

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Général Jean-Baptiste Tine, a présidé, le jeudi 4 septembre, la cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane, marquant la commémoration de la naissance du Prophète Muhammad (PSL). Au nom du Président de la République et du Premier ministre, il a transmis les salutations et la considération de l’État au Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, à la famille Sy ainsi qu’aux fidèles venus du Sénégal et de l’étranger.





Le thème retenu cette année, « Célébrer le Mawlid pour une société plus cohésive », a été salué par le ministre comme une « source d’inspiration majeure ». Il a rappelé que l’exemple du Prophète Muhammad (PSL), « messager de paix, modèle d’humilité et de justice », demeure un repère dans un monde marqué par les crises. Pour le ministre, le Gamou de Tivaouane constitue « un puissant levier de cohésion nationale et de consolidation du vivre-ensemble », rappelant que « le Sénégal est une terre de dialogue, de fraternité et de coexistence pacifique entre les religions ».





Le Général Tine a rendu hommage aux guides religieux, à l’image de Cheikh El Hadj Malick Sy (RTA), qui ont toujours prôné « la paix, la tolérance et le dialogue, garants de la stabilité et de la prospérité » du pays. Il a également rappelé les mesures initiées par le gouvernement pour accompagner les foyers religieux, notamment la création de la Direction des Affaires religieuses et de l’Insertion des diplômés de la langue arabe, ainsi que la Commission nationale pour la modernisation des cités religieuses. Un dispositif exceptionnel de sécurité et d’accueil a été mis en place pour le Gamou 2025, sous la coordination du Gouverneur de la région de Thiès, du Préfet de Tivaouane et des autorités territoriales, en collaboration avec le Comité d’organisation.



Le ministre a enfin invité à prier pour la santé et la longévité du Khalife général des Tidianes et pour l’ensemble de la communauté musulmane.