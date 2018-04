Gandiaye : l'hôtel de ville saccagé, deux élèves arrêtés, les gendarmes dépassés

C’est le sauve-qui-peut à Gandiaye où les affrontements entre gendarmes et élèves ont déjà fait un blessé du côté des forces de l’ordre. Les élèves du public et du privé se sont joints à la grève des enseignants pour réclamer le départ du ministre de l’Education nationale. Selon eux, Serigne Mbaye Thiame « n’est pas capable de régler le problème des enseignants depuis tant d’années ». Ils disent ne plus accepter que leur avenir soit mis en jeux.



Ces élèves ont commencé par barrer la Route nationale numéro 1 (RN1) en allumant des pneus. Et c’est par la suite que les gendarmes de Gandiaye ont essayé de disperser la foule. Mais les manifestants ont résisté avec détermination jusqu’à saccager l'hôtel de ville



Les gendarmes dépassés ont fait appel à des renforts venus de Kaolack, ce qui a permis de mettre la main sur deux des élèves.

Mais très remontés, les élèves réclament la libération de leurs camarades sans quoi, ils menacent de mettre sens dessous dessus la localité