Gaston Mbengue: "Il n’y aura pas d’interdictions de rassemblements sportifs"

"Il n’y aura pas d’interdictions de rassemblements sportifs", a dit Gaston Mbengue, après avoir eu vent d’une rumeur relative aux interdictions des regroupements sportifs, religieux, culturels et politiques. Mais le Don King de l’arène informe avoir pris langue avec les autorités compétentes.



Selon lui, ces dernières ont même salué la décision d’organiser le combat Balla Gaye 2 contre Bombardier à huis clos partiel avec le respect des mesures-barrières. “Ce n’est pas vrai, ça n’existe pas, c’est de l’intox. Ce matin (dimanche 25 juillet), j’ai discuté avec le gouverneur, avec le ministre des Sports, avec le porte-parole du Gouvernement, ils sont contents de la décision que j’ai prise d’organiser le combat à huis clos partiel. Macky n’a jamais pris cette décision et il faut que les gens apprennent à aider le président”, a précisé le promoteur Gaston Mbengue.



Pour le Don King de l’arène, l’Administration, c’est l’écrit, mais on ne peut pas rester dans son bureau et se permettre de faire des supputations. On n’est dans nos droits, on a payé tout ce qu’on devait, et on prépare le combat. On est aussi responsable que l’Etat et on a pris des décisions, avec seulement 1/5 des spectateurs qui vont venir à l’arène.



Pour rappel, face à la propagation rapide du Covid-19, Gaston Mbengue a décidé de respecter les mesures barrières pour sa journée de lutte du 31 juillet. Ainsi, seulement 5 000 des 20 000 places de l’arène nationale seront occupées.