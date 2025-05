Gaza: 22 pays exigent d'Israël une «reprise complète de l'aide, immédiatement»

Vingt-deux pays, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon et l'Australie, ont exigé lundi d'Israël une « reprise complète de l'aide à la bande de Gaza, immédiatement », demandant qu'elle soit organisée par les Nations unies et les ONG.



L'ONU et les organisations humanitaires « ne peuvent pas soutenir » le nouveau modèle pour la livraison de l'aide à ce territoire palestinien décidé par le gouvernement israélien, ont écrit les services diplomatiques de ces pays dans une déclaration commune transmise par le ministère allemand des Affaires étrangères.



Neuf camions d'aide humanitaire des Nations unies ont été autorisés à entrer dans la bande de Gaza lundi 19 mai. « Une goutte d'eau dans l'océan », a réagi le chef des opérations humanitaires des Nations unies, Tom Fletcher, après l'entrée selon Israël de cinq camions d'aide de l'ONU dans le territoire palestinien assiégé et affamé. Le gouvernement de Benyamin Netanyahu avait auparavant annoncé qu'il autoriserait l'entrée de camions transportant de la nourriture pour bébé, après un blocus de plus de deux mois.