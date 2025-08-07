Gaza : Ousmane Sonko et Recep Tayyip Erdoğan condamnent le génocide qui se déroule en Palestine

Les deux dirigeants ont également abordé la situation au Proche-Orient, et plus particulièrement à Gaza. « Nous avons exprimé ensemble notre indignation et condamné le génocide qui se déroule en Palestine », a indiqué Ousmane Sonko, ajoutant que le président turc a salué « la constance et le courage de la position sénégalaise » sur ce dossier.



Cette rencontre marque une nouvelle étape dans la consolidation des liens diplomatiques et économiques entre le Sénégal et la Türkiye.

En visite officielle à Ankara, le Premier ministre Ousmane Sonko a été reçu par le président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, pour un entretien axé sur le renforcement des relations bilatérales. Une coopération que les deux pays qualifient déjà « de partenariat stratégique. »« J’ai été reçu, ce jour, par Recep Tayyip Erdoğan, Président de la République de Türkiye, pour renforcer les relations bilatérales entre nos deux pays », a déclaré Ousmane Sonko. Au nom du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, il a réaffirmé « l’engagement du Sénégal à accorder une place privilégiée aux partenaires turcs dans la mise en œuvre de l’Agenda “Sénégal 2050” ».Le président Erdoğan, pour sa part, a salué le Plan de Redressement Économique et Social du Sénégal, mettant en avant « son financement endogène » qu’il considère comme un symbole de la volonté du pays de « promouvoir un développement autonome ». Il a réaffirmé « l’engagement total » de la Türkiye à soutenir la mise en œuvre de l’Agenda National de Transformation systémique du Sénégal.