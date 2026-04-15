Gaza : au moins 16 Palestiniens tués en deux jours dans des violations israéliennes du cessez-le-feu

Au moins 16 Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés lundi et mardi dans des attaques israéliennes sur différentes zones de la bande de Gaza, dans le cadre des violations quotidiennes de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre 2025.



Lundi, six Palestiniens ont été tués et sept blessés dans des frappes et des tirs dispersés à travers le territoire, selon des sources médicales et des témoins oculaires contactés par Anadolu. Les victimes ont été recensées à Deir al-Balah (3 morts), Rafah, Khan Younès et dans la ville de Gaza, où une frappe de drone a visé deux jeunes hommes dans un café près de la place Al-Saraya.



Mardi, le bilan a atteint dix morts dans la journée, dont un enfant. Une frappe de drone israélien sur le camp de Al-Chati, à l'ouest de la ville de Gaza, a tué cinq Palestiniens et en a blessé onze. Plus tôt, un garçon de 14 ans, Adam Halawa, avait été tué d'une balle israélienne à la tête dans le secteur de Jabalia, selon un médecin et des témoins. Quatre autres Palestiniens, dont un enfant, ont été tués dans une frappe de drone visant un véhicule de police à l'est de la ville de Gaza.



Dans plusieurs cas, les attaques ont visé des zones situées en dehors du périmètre de déploiement et de contrôle israélien tel que défini par l'accord.



Selon un communiqué du Bureau médiatique gouvernemental de Gaza publié mardi, Israël a commis 2 400 violations de l'accord, incluant des assassinats, des arrestations, un blocus et des actes d'affamement. Le ministère de la Santé a pour sa part fait état, mardi, de 760 Palestiniens tués et 2 111 blessés depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.



L'accord a été conclu à l'issue de deux ans d'une guerre génocidaire, déclenchée par Israël le 8 octobre 2023, et qui a fait plus de 72 000 morts et 172 000 blessés palestiniens, avec des destructions touchant 90 % des infrastructures.