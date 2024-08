Gaza : au moins 17 morts dans une frappe israélienne sur une école, selon la Défense civile

La frappe sur un complexe scolaire de Gaza-ville a fait 17 morts et « plusieurs blessés », a indiqué l’organisation. De son côté, Tsahal a confirmé l’offensive, affirmant avoir « frappé des terroristes opérant dans un centre de commandement et de contrôle du Hamas ».



Nouvelle frappe meurtrière sur l’enclave palestinienne. La Défense civile de Gaza a annoncé samedi qu’une frappe israélienne sur un complexe scolaire à Gaza-ville avait fait au moins 17 morts, l’armée israélienne indiquant avoir frappé un centre de commandement du Hamas.



« Il y a 17 martyrs et plusieurs blessés à la suite d’un bombardement israélien sur l’école Hamama » à Gaza-ville, a indiqué dans un communiqué la Défense civile de Gaza. Dans un précédent bilan, elle avait fait état de dix morts. Selon la chaîne qatarie Al Jazeera, trois bombes ont été tirées sur l’école tandis que les secouristes tentaient d’aider les personnes piégées à s’extraire des décombres.



L’armée israélienne a confirmé la frappe et indiqué avoir « frappé des terroristes opérant dans un centre de commandement et de contrôle du Hamas » qui par le passé était « connu sous le nom d’école Hamama, dans le nord de la bande de Gaza ».



Le complexe abritait des déplacés, selon la Défense civile

« C’est de là qu’ont été planifiées et menées diverses attaques terroristes contre les soldats israéliens. En outre, des armes du Hamas ont été fabriquées et stockées dans le complexe », a ajouté Tsahal dans un communiqué. L’armée israélienne accuse régulièrement le Hamas d’utiliser des infrastructures civiles comme centres de commandement ou cachette pour ses dirigeants et ses militants. Les écoles sont régulièrement ciblées par les forces israéliennes : la semaine passée, un établissement avait également été visé, cette fois dans la région de Deir al-Balah, faisant 30 morts selon le Hamas.



Le mouvement islamiste palestinien a balayé les accusations israéliennes, condamnant l’attaque sur l’école Hamama et affirmant dans un communiqué que « l’armée d’occupation utilise des mensonges comme prétexte pour cibler les civils sans défense à Gaza », selon Al Jazeera.