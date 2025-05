Gaza : la Défense civile annonce une trentaine de morts dans des bombardements israéliens

Au moins vingt-neuf personnes sont mortes à Gaza, victimes de bombardements israéliens mercredi à l'aube, selon la Défense civile à Gaza.



La Défense civile dans la bande de Gaza a fait état, mercredi 14 mai, d'"au moins" vingt-neuf morts et de dizaines de blessés, dans des bombardements aériens israéliens effectués à l'aube, dans le nord et le sud du territoire palestinien.



Le porte-parole de la Défense civile à Gaza, Mahmoud Bassal, a fait état d'"au moins 25 martyrs et des dizaines de blessés" dans des frappes dans le camp de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza. Quatre autre personnes ont été tuées dans une frappe à l'ouest de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, a-t-il indiqué à l'AFP.