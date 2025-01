Gaza: la Défense civile fait état de onze morts dans une frappe israélienne

La Défense civile de Gaza a indiqué, jeudi 2 janvier, qu'au moins onze personnes parmi lesquelles le chef de la police du mouvement islamiste palestinien Hamas, aujourd'hui démantelée, avaient été tuées dans une frappe aérienne israélienne.



«Onze personnes sont mortes en martyrs parmi lesquelles trois enfants et deux femmes, et quinze ont été blessées après le bombardement d'une tente abritant des personnes déplacées dans la zone d'Al-Mawasi, à l'ouest de la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza», a déclaré la Défense civile dans un communiqué. Parmi les personnes tuées figurent le chef de la police, Mahmoud Salah, et son adjoint, Hussam Shahwan, a précisé le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal. L'armée israélienne a déclaré à l'AFP qu'elle examinait les faits.