Gaza: nouvelles frappes contre Rafah, des pourparlers compliqués pour une trêve en cours

Un envoyé spécial américain est attendu ce jeudi en Israël pour tenter de relancer des discussions entre les différentes protagonistes. L’objectif ? Obtenir une trêve pour le territoire palestinien en proie aux bombardements quotidiens.



Depuis le 7 octobre et l’attaque du Hamas contre Israël, la riposte israélienne, aérienne comme terrestre, a provoqué une crise humanitaire catastrophique. Près de 30 000 personnes ont été tuées à Gaza depuis le 7 octobre 2023, selon le Hamas et les Nations Unies ont prévenu que 2,2 millions de personnes sont menacées par la famine.



Dans la nuit de mercredi à jeudi, de nombreuses frappes ont encore touché la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. L'aviation israélienne y a conduit une dizaine de frappes, selon l'AFP. Et selon le ministère de la Santé du Hamas, 99 personnes ont été tuées durant cette nuit.