PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
CAN 2025 : Mamadou Lamine Camara appelé pour remplacer Ilay Camara



Suite au forfait d’Ilay Camara pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, le sélectionneur national Pape Thiaw a convoqué Mamadou Lamine Camara (RS Berkane) pour le remplacer, indique la Fédération sénégalaise de Football (FSF).
 
Le milieu de terrain est attendu à Diamniadio dans la soirée afin d’intégrer le groupe des « Lions » en pleine préparation pour le rendez-vous continental.
 
Pour rappel, la sélection sénégalaise a entamé, lundi, sa préparation en vue de la CAN 2025, qui débute le 21 décembre au Maroc. La séance d’entraînement prévue ce mardi 16 décembre se tiendra à 17h30, à huis clos.
 
Moussa Ndongo

Mardi 16 Décembre 2025 - 17:21


