JOJ 2026 : interruption des travaux du Terminus 54, la commune de Keur Massar Nord dégage sa responsabilité

Keur Massar Nord hausse le ton. Dans une note d’information publiée ce vendredi 28 août 2026, la commune annonce l’interruption des travaux d'aménagement du terrain synthétique du Terminus 54, prévu dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.



Selon la municipalité, le site appartient exclusivement à la commune, qui l’avait volontairement mis à la disposition de l’Agence de Développement Municipal (ADM) pour permettre la réalisation de l’infrastructure sportive.



Pour la Mairie, d'importants travaux d'installation d'un terrain synthétique ont été engagés, en étroite collaboration avec la commune.



Cependant, elle souligne que le Commandant de la Brigade Zonale de la DGSCOS a récemment procédé à l'arrêt forcé de ces travaux.



Face à cette situation, la Commune de Keur Massar Nord affirme dégager entièrement sa responsabilité concernant le retard éventuel dans la livraison de l’ouvrage et décline toute responsabilité quant aux conséquences que cet arrêt pourrait avoir sur le calendrier et le bon déroulement des JOJ Dakar 2026.



La municipalité annonce également avoir saisi officiellement la Direction générale de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (DGSCOS) afin qu’elle communique, si elle existe, la justification d’un tel arrêt.



Enfin, la commune prévient que la DGSCOS sera tenue pour entière et unique responsable de tous les désagréments, préjudices et dysfonctionnements que cet arrêt des travaux pourrait occasionner à cet événement d'envergure internationale.