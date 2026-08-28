Mobilisation de la jeunesse : les Nations Unies et le ministère des Sports réunissent 300 jeunes à Dakar autour des ODD

Le Système des Nations Unies au Sénégal et le ministère de la Jeunesse et des Sports ont coorganisé, le 23 août 2026 à la Place de la Nation, la grande randonnée pédestre connectée intitulée « Parcours de la jeunesse et des ODD ». L'événement a réuni plus de 300 jeunes participants ainsi que plusieurs partenaires institutionnels autour d'une plateforme de sensibilisation et d'échanges.



Cette initiative sportive et citoyenne visait à renforcer le rôle de la jeunesse dans l'édification d'un modèle de développement inclusif et durable. À travers la pratique sportive, les représentants de l'ONU au Sénégal ont renouvelé leur accompagnement en faveur du bien-être, de la cohésion sociale et de l'accélération des Objectifs de développement durable à l'échelle nationale.