Matam : plus de deux millions de francs CFA de produits impropres à la consommation détruits

Une opération de destruction de produits impropres à la consommation, d’une valeur de plus de deux millions de francs CFA, a été menée vendredi 28 août 2026 à Bokissaboundou, dans la commune de Nabadji Civol, département de Matam (nord). L’opération a été présidée par le préfet du département, Modou Thiam, rapporte l’APS.



Les produits saisis ont principalement été constitués de denrées alimentaires, auxquelles se sont ajoutés des produits pharmaceutiques. Ils ont été détruits par incinération afin d’empêcher leur retour dans le circuit commercial.



« Les produits impropres à la consommation, surtout les produits alimentaires, présentent un réel risque de santé publique », a déclaré M. Thiam.



L’opération a été menée par la sous-brigade d’hygiène de Matam, avec la participation de plusieurs services, notamment les sapeurs-pompiers, la gendarmerie, les services sanitaires et la Division régionale des établissements classés.



Selon le préfet, les produits ont été saisis lors de contrôles effectués auprès de différents acteurs intervenant dans la chaîne de commercialisation. Il a salué le travail réalisé par les services de contrôle et a souligné l’importance de ces opérations dans la protection des consommateurs.



« La destruction de ces produits permet de les sortir définitivement du circuit de commercialisation et constitue une mesure de protection du consommateur », a expliqué M. Thiam.



Le préfet a également rappelé que la protection des consommateurs reposait sur une responsabilité partagée entre les autorités, les commerçants et les consommateurs.



« Les commerçants et les consommateurs doivent également faire preuve de vigilance par rapport aux produits mis en vente ou achetés », a-t-il indiqué.



Les autorités ont annoncé la poursuite des contrôles auprès des distributeurs afin de retirer du marché les produits jugés impropres à la consommation. Le préfet a aussi insisté sur le renforcement de la surveillance dans la région de Matam, notamment en raison de sa position frontalière.



Un dispositif de veille et de contrôle a ainsi été annoncé pour mieux surveiller les circuits de commercialisation. Les autorités administratives et les services de sécurité ont enfin réaffirmé leur volonté de poursuivre les opérations de contrôle et de surveillance dans le département.