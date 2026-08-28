Média : le CORED condamne les attaques contre le journaliste Babacar Fall et appelle au calme

Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED) a réagi fermement à la suite des tensions nées de l’émission matinale de la RFM diffusée le 27 août 2026. L’information est contenue dans un communiqué de presse publié par l’instance d’autorégulation le 28 août 2026.



L’émission contestée recevait M. Abdou SY, frère de Serigne Moustapha SY, Responsable moral de la Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty (DMWM).



Face à cette situation, le CORED a exprimé une « vive préoccupation » concernant la polémique suscitée. L’organe « condamne avec fermeté les insultes, intimidations et menaces de mort proférées à l’encontre de l’animateur, le journaliste Babacar FALL ». Il souligne qu’« aucune prétendue faute professionnelle ne saurait justifier de tels agissements » et demande aux autorités de « prendre les dispositions nécessaires pour la sécurité dudit journaliste ».



Sur le fond du dossier, l'instance rappelle que dans un pays « où l’islam confrérique est un pilier de la cohésion sociale, le traitement médiatique des sujets d’ordre confrérique et familial ne saurait être banal ». Elle ajoute que les journalistes ont « le devoir d’apaiser ».



Le CORED rappelle également les principes cardinaux encadrant la profession. Il précise que « les journalistes ont le devoir de traiter l’actualité de manière libre, indépendante, équilibrée et dans le respect strict de la vérité des faits ». De plus, l'instance indique qu'« aucun groupe de pression, mouvement ou individu ne saurait s’ériger en justice ni exercer des formes de pression, de harcèlement ou de chantage verbal à l’encontre d’un professionnel de l’information dans l’exercice de ses fonctions ».



L'instance mentionne aussi que « le principe du contradictoire et le droit de réponse sont garantis par les articles 84 à 90 du Code de la presse ».



En raison des dimensions « privée et confrérique, particulièrement sensibles de cette affaire », l'organisme invite les journalistes à faire preuve de « prudence et de professionnel ». Il appelle l’ensemble des acteurs, mouvements religieux et citoyens « au calme, à la retenue et au respect des voies de recours légales en cas de contestation ».



Le CORED conclut en rappelant que toute personne physique ou morale peut le saisir pour violation des règles d'éthique et de déontologie, conformément à l'article 13 de ses Statuts.