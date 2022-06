Gennaro Gattuso, nouveau entraineur de Valence

Le Valencia CF a conclu un accord avec Gennaro Gattuso, qui deviendra l'entraîneur de l'équipe pour les deux prochaines saisons, jusqu'au 30 juin 2024.Gennaro Gattuso (9 janvier 1978, Italie) rejoint le club espagnol après une longue carrière de joueur et d'entraîneur. Après avoir raccroché les crampons, il a commencé sa carrière d'entraîneur en 2012 et a dirigé des équipes telles que l'AC Milan et le SSC Napoli, avec qui il a remporté la Coppa Italia en 2020.