Génocide au Rwanda: la justice française annule le non-lieu dans l'enquête sur les massacres de Bisesero

L'armée française va-t-elle être jugée pour ne pas avoir porté secours à des Tutsis lors des massacres de Bisesero, au Rwanda, en juin 1994 ? Le non-lieu rendu en septembre 2022 dans ce dossier sensible a été annulé ce mercredi 21 juin 2023 par la cour d'appel de Paris, mais seulement pour une question de procédure.



C'est une question de forme qui a conduit la cour d'appel de Paris à annuler l'ordonnance de non-lieu du 1ᵉʳ septembre 2022. Quelques mois auparavant, une synthèse du rapport Duclert qui soulignait « l'échec profond » de la France à Bisesero était versée au dossier d'instruction à la demande de l'un des magistrats en charge de l'affaire. Les investigations - terminées depuis l'été 2018 - sont ainsi relancées. Les juges d'instruction auraient dû les clore à nouveau avant d'ordonner ce non-lieu.



Le dossier va désormais retourner sur leur bureau. À eux de décider si les 5 officiers généraux impliqués doivent être jugés. Les associations Survie et Ibuka, la Fédération internationale pour les droits humains et six rescapés reprochent aux soldats de l'opération Turquoise d'avoir sciemment abandonné les Tutsis réfugiés dans les collines de Bisesero. La FIDH se félicite donc de voir le dossier renvoyé aux juges.



Ces possibles nouvelles demandes d’actes exaspèrent au plus haut point Pierre-Olivier Lambert, l’avocat de 3 des 5 militaires mis en cause. « Certaines associations veulent que ce dossier se poursuive quasi indéfiniment, alors que tout ça a déjà été jugé, re-jugé, archi-jugé. Donc c'est dommage, d'un point de vue temps juridique et historique. »



En septembre dernier, au terme de 17 ans d'instruction, les magistrats écrivaient dans leur ordonnance de non-lieu que « la participation directe des (...) militaires français à des exactions » n'a pas pu être établie. Pas plus qu'une « complicité par aide ou assistance aux forces génocidaires » ou « par abstention ». Pas sûr qu'ils changent d'avis aujourd'hui.