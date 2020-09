Gestion Covid-19 : le Sénégal classé deuxième devant les Etats-Unis et l’Allemagne

Le Sénégal a été classé deuxième dans l’étude réalisée par « Foreign Policy » sur la gestion de la pandémie du coronavirus. Parmi les facteurs qui lui a valu ce bon classement, il y a la rapidité dans la disponibilité des tests, le contrôle de température dans les lieux publics ou encore l’absence de pénurie pour les masques. Il est devant les Etats-Unis, l’Allemagne et le Canada.



Présenté dans l’étude de « Foreign Policy » comme « un pays de l’Afrique de l’Ouest avec un système de santé fragile, une pénurie de lits d’hôpitaux et environ sept médecins pour 10000 habitants », le rapport reconnaît que pourtant le Sénégal, avec une population de 16 millions d’habitants, s’est attaqué au Covid-19 de manière agressive et jusqu’à présent efficace.





Plus de six (6) mois après la pandémie du coronavirus, le pays compte 13.937 cas positifs dont 9.922 guéris, 291 décès.