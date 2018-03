Gestion de l'eau au Sénégal : Deux multinationales françaises se positionnent pour concurrencer la Sde

Il y aura une rude compétition dans le renouvellement, par l’Etat du Sénégal, du contrat d’affermage relatif à la gestion de l’hydraulique urbaine et périurbaine qui arrive à échéance le 31 décembre 2018.



En plus de la Sénégalaise des eaux (Sde), deux autres grandes compagnies françaises sont en compétition pour gérer l’eau au Sénégal. Selon nos confrères de « Quotidien », il s’agit de Veolia et de Suez, les deux plus grands groupes au monde dans la gestion de l'eau et des déchets.



D’ici à septembre 2018 où la société adjudicataire sera connue, les responsables de la Sde se disent confiants et sereins quant à l’issue de cet appel d’offres. « Nous Sde, nous sommes confiants. Car, nous avons su établir des relations saines avec la Sones et l’Etat du Sénégal pour arriver à des résultats satisfaisants », a assuré Abdou Ball, Directeur général de ladite société.



La Sde Ball, c’est 22 ans de règne dans le secteur de l’eau au Sénégal, avec à en croire son actuel patron, un taux d’accès à l’eau de 98 % en milieu urbain et périurbain contre 80% au moment de son démarrage.