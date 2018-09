Gestion de la mairie de Dakar : Thierno Bocoum prêt à tout pour bloquer l'Etat

Après la révocation de Khalifa Sall, la gestion de la mairie de Dakar reste le plus grand débat entre le pouvoir et les proches de l'ex-maire. Et les conseillers municipaux de hôtel de ville de la capitale dont Thierno Bocoum ne comptent pas céder.



"Nous informons l'opinion nationale et internationale qu'en notre qualité de conseiller municipal de la ville de Dakar, nous ferons tout notre possible pour que la mairie reste entre les mais de la coalition dirigée par le député-maire Khalifa Sall", a écrit Thierno Bocoum dans un communiqué.



M. Bocoum a affirmé que "les conseillers municipaux issus de la liste de "Taxawu Dakar" et autres alliés, sont mis devant leur responsabilité pour que la forfaiture à soubassement politique ne passe pas".



"Macky Sall doit respecter le choix des Dakarois et utiliser le peu de temps qui lui reste à la tête du pays pour satisfaire les intérêts majeurs de la population", a-t-il averti.