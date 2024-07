Gestion des inondations : le Président Diomaye veut un "nouveau programme intégré de Développement de l’Assainissement (PIDA)"

Le Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE a présidé, ce mercredi 10 juillet 2024, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, au Palais de la République.



Revenant sur les inondations constatées lors des premières pluies du dimanche dernier, le président de la République a demandé au Premier ministre d’évaluer les actions de lutte contre les inondations déroulées dans cette dernière décennie pour ensuite engager une réorientation de la stratégie nationale d’assainissement en cohérence avec le renouveau des politiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’habitat.



Il a, à ce titre, invité le Premier ministre à procéder à l’actualisation et à la généralisation des Plans directeurs d’Assainissement (PDA) et de lui proposer un nouveau programme intégré de Développement de l’Assainissement (PIDA).