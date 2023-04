Gestion des urgences: la direction de la Prévention sanitaire lance son module de notification TRACKER

La Direction de la Prévention sanitaire avec ses partenaires dont l'OMS et l'USAID, a procédé à l'implantation du module TRACKER de la Surveillance Intégrée des maladies et riposte (SIMR) ce jeudi au ministère de la Santé et de l'Action sociale.



Cette activité rentre dans le cadre de la sécurité sanitaire et de la gestion des urgences de santé publique de manière générale. La détection est un volet fondamental, dans lequel la notification occupe une place importante.



Selon Dr Elhadji Mamadou Ndiaye, ce module « vient en complément à la plateforme DHIS2. Un outil de partage des données sanitaires du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Une innovation majeure du ministère. Le TRACKER est un module particulier de la plateforme forme DHIS2 où toutes les données se retrouvent », a informé le Directeur de la Prévention sanitaire.



En outre, ce module permettra à tous les technicien du secteur de la santé de pouvoir visualiser où de se renseigner sur chaque cas. Il va dans le sens d'une désintégration de certaines données qui seront renseigner à temps réel et surtout de manière réel avec fiabilité.



Avec l’utilisation des fiches de collecte validées et la stratégie de recherche active des cas, la DSRV souhaite mettre les maladies prioritaires de la SIMR notamment les fiches de notification de la surveillance de routine dans le DHIS-2 Tracker pour une utilisation à tous les niveaux de son système de santé.



Le paramétrage des programmes et des stades du tracker surveillance est une étape fondamentale dans ce processus de mise en œuvre du module TRACKER surveillance.

« La surveillance c'est l'œil et l'oreille du système de la santé. Si la surveillance ne marche pas, le système de Santé sera faible. Nous avons entamé ce processus ensemble. Nous avons formé des techniciens. Et l'aboutissement, c'est le lancement de ce module. La notion de TRACKER a commencé avec le COVID-19. Nous confirmons que tous les partenaires sont toujours en appui avec le ministère de la Santé. Un résultat du pays, c'est un résultat de tout le monde", a déclaré le représentant du l'OMS.