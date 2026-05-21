Kolda : le cinéma africain à l’honneur pour le 5e anniversaire du Festival des Cinémas Africains de Catalogne

La ville de Kolda (sud) a célébré, ce jeudi 21 mai, le cinéma africain dans le cadre du 5e anniversaire du Festival des Cinémas Africains de Catalogne. Cette manifestation culturelle est coorganisée par le gouvernement catalan et l’ONG FODDE, en collaboration avec le Cercle des écrivains de Kolda.



Placée sous le signe de la Journée de l’Afrique, cette rencontre culturelle met en lumière la richesse et la complexité des diasporas africaines à travers des projections de courts métrages abordant diverses réalités sociales et humaines.



Prenant la parole lors de la cérémonie, Toti Rovira, représentant du Fonds Catalan de Coopération au Développement, a souligné que cette initiative contribue au renforcement de la coopération culturelle entre les régions de la Casamance et la Catalogne, où vivent plus de 30 000 Sénégalais.



Selon lui, ces productions cinématographiques permettent également de mieux comprendre les réalités vécues par les membres de la diaspora africaine. « Nous recevons souvent uniquement de bonnes nouvelles et du soutien financier venant de la diaspora, alors que beaucoup souffrent de l’éloignement de leurs terres d’origine, de leurs cultures et de leurs proches », a-t-il déclaré.



Pour M. Rovira, ces sentiments transparaissent clairement dans les œuvres projetées, qui mettent en évidence « la galère » et les difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux migrants dans leur quotidien.



Le directeur exécutif de l’ONG FODDE a, pour sa part, salué cette initiative culturelle qu’il considère comme un important cadre de dialogue entre les peuples. « C’est par la culture que nous pouvons créer un dialogue avec tous les peuples du monde et montrer que nous sommes tous égaux », a-t-il affirmé.